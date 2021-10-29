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Alaçam’da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Cumhuriyet’in ilanının 98. yıl dönümünü Samsun’un Alaçam ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

SAMSUN 29.10.2021, 14:43
Alaçam’da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Cumhuriyet’in ilanının 98. yıl dönümünü Samsun’un Alaçam ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı Saat 10:00’da Alaçam Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, İlçe Kaymakamı Fikret Zaman 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemini belirten Konuşma yaptı. Kaymakam Zaman, "Cumhuriyetin 98. yılını kutlayan yüce milletimize ne mutlu, Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği Cumhuriyetimiz çok zor şartlar altında kuruldu. Cumhuriyete giden yolda milletimiz ölüm kalım savaşı verdi. Anadolu Sarıkamış’tan Çanakkale’ye kadar destansı bir mücadeleyle, yedi düvelle savaşarak Cumhuriyete ulaştı" dedi.

Törende, Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından orotoryo gösterisi gerçekleştirildi. Çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama programına, Belediye Başkanı İlyas Acar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Alaçam Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Radi Şen, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Cansu keskin Karaaslan, daire amirleri, kamu kurum kuruluş yetkilileri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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