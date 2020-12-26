Alaçam’da aç kalan kuşlara polisler yem verdi

Samsun’un Alaçam ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda aç kalan güvercinlere polisler yem ve su verdi.

Pandemi ile mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Alaçam’da sokaklar boşaldı. Cumhuriyet Meydanı’nda daha önce vatandaşlar tarafından beslenen güvercinler aç kaldı. Meydanda yem arayan kuşlara Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yem ve su verdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü ilçede polis ekipleri denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.