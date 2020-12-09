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Alaçam pandemi kurallarına uyuyor

Samsun’un Alaçam ilçesinde polis ekipleri zabıta ekipleriyle birlikte maske denetimleri sürdürüyor. Yapılan denetimlerde vatandaşların pandemi kurallarına uyuyarak maske taktıkları görüldü.

SAMSUN 09.12.2020, 14:46
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Alaçam pandemi kurallarına uyuyor

Samsun’un Alaçam ilçesinde polis ekipleri zabıta ekipleriyle birlikte maske denetimleri sürdürüyor. Yapılan denetimlerde vatandaşların pandemi kurallarına uyuyarak maske taktıkları görüldü.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında polis ekipleri, zabıta ekipleriyle birlikte ilçenin ana caddelerinde ve vatandaşların yoğun olduğu pazar yerlerinde maske denetimlerini sürdürüyor. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşların yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı dikkatli olmaları, maske takıp sosyal mesafe ve el hijyenine uymaları hususunda uyarılarda bulunuyor. Yapılan denetimlerde vatandaşların pandemi kurallarına uyuyarak maske taktıkları görüldü.

Denetimlerin ise devam edeceği öğrenildi.
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