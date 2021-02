AKOM’da kar seferberliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin tamamında karla mücadelesini Fen İşleri Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) yürütüyor. Buradan kapanan yollar, yapılan çalışmalar ve ekiplerin koordinasyonu 7/24 sağlanıyor.

Balkanlardan gelen soğuk hava etkisi nedeniyle Türkiye’de birçok il beyaza büründü. Samsun’da dünden beri yağan kar etkisini gösterdi. AKOM karla mücadele çalışmalarını anlık olarak takip eden Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Köksal, “Kar yağışının başladığı ilk anlardan itibaren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’in talimatları doğrultusunda ekiplerimiz tam tekmil sahaya yönlendirildi. Vatandaşlarımızın gerek ulaşımı gerekse hastalık durumunda hastanelere gitmesi adına tüm ana arterlerimizde her türlü yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdük. Şu an itibariyle ana arterlerde kapalı yolumuz yok. Köylerde de kapalı olan yolları açma çalışmalarımız sürüyor. Koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü olumsuzluğun önüne geçmek adına teyakkuza geçtik. Ekip ve ekipman sayımızı da artırdık. Kar yağışlarının herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için tüm birimlerimiz aktif olarak görev yapıyor" dedi.

“AKOM’da anlık izleniyor”

İlçelerdeki görevlilerle AKOM arasındaki interaktif bilgi akışının işleri kolaylaştırdığını da söyleyen Fen İşleri Daire Başkanı Köksal, “Özellikle kar yağışının yoğun bir şekilde yaşandığı bugünlerde şehrimizin her noktasından Afet Koordinasyon Merkezi’mize anlık bilgiler ulaşıyor. 17 ilçemizdeki birimlerimizden canlı ve görüntülü telefon bağlantılarıyla, interaktif şekilde çalışma yapılan yerler hakkında anlık ve düzenli bilgi akışı sağlanıyor. AKOM’da araçlarımızın durumunu, hareketlerini, şehrin birçok noktasındaki trafik lambalarını, kavşakları, hava durumunu sürekli olarak izliyor, akıllı trafik sistemleri ile şehirde trafik akışının düzenli bir şekilde sağlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.