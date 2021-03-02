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Akdağ’a rekor ziyaret

Büyükşehir alt ve üst yatırımlarını yapınca yerli ve yabancı turistlerin ilgi merkezi oldu.

SAMSUN 02.03.2021, 13:57
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Akdağ’a rekor ziyaret

Büyükşehir alt ve üst yatırımlarını yapınca yerli ve yabancı turistlerin ilgi merkezi oldu.

Kış mevsiminde doğaseverlerin ve adrenalin tutkunlarının günü birlik eğlence tercihleri arasında yer alan Samsun Akdağ Kayak Merkezi, büyük ilgi görüyor. Pandemi dönemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarının dikkate alınmasına karşın ziyaretçi rekoru kıran 2 bin metre yükseklikteki tesis, bir haftada 5 bin yerli ve yabancı turisti misafir etti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçede gerçekleştirecekleri yatırımlarla turizmi geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Karadeniz Bölgesi’nde doğa, kaplıca ve kış turizminin bir arada bulunduğu ender ilçelerden Ladik, farklı destinasyonları, potansiyelleri ve konaklama avantajlarıyla öne çıkıyor. Samsun şehir merkezine 84, Samsun-Ankara karayoluna 24, ilçe merkezine ise 7 kilometre uzaklıkta olan Akdağ Kayak Merkezi, 1400 metre pist ve 1360 metre telesiyej uzunluğuyla kayak severlerin ilgisini çekiyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin alt ve üst yapı çalışmalarıyla ve son dönemde gerçekleştirilen otel yatırımlarıyla turizmde büyüyen ilçe haline gelen Ladik, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı haline geldi.

Büyükşehir’den yeni yatırım

Büyükşehir Belediyesinin son 2 yılda önemli yatırımlar gerçekleştirildiği merkezde pistin bakım onarımı yapılarak telesiyej sistemi güçlendirildi. Modern bir kafeterya inşa edilerek mescit ve lavabolar büyütüldü. Ayrıca otopark alanları hazırlanırken, ilçe merkezine 8 kilometrelik yol ise yenilendi. Uygun zemini sebebiyle yaz aylarında çim kayağı meraklılarının akınına uğrayan Akdağ, çok sayıda organizasyona da ev sahipliği yapıyor. Doğal güzellikleri ve panoramik manzarasıyla kayakçıların yanı sıra bireysel paraşütçüler içinde cazibe merkezi oldu. Sağlık altyapısı sayesinde pandemi koşullarında yerli turistlerin birinci tercihi olan Akdağ, 1400 metre pist parkuru ve 1360 metre telesiyej uzunluğuyla kayakçılara bembeyaz kar örtüsüyle el değmemiş doğayı keşfetme fırsatı sunuyor. Konaklama ve yeme içme olanaklarının yanı sıra; atv safari, kar motosikleti turları gibi birçok sportif imkan bulunuyor. Kayak haricinde daha az eğimli pistte kullanılmak üzere kızak da kiralanıyor. Zirveye telesiyejle 10 dakikada ulaşılan tesis, adrenalin tutkunlarını bekliyor.

7 günde 5 BİN kişi ziyaret etti

Samsun’un yanı sıra; Amasya, Çorum, Tokat gibi, Ordu, Giresun ve Sinop gibi çevre illerinde yoğun ilgisiyle bölgenin kış turizmi odaklarından biri haline gelen merkez, her yıl binlerce yerli turisti ağırlıyor. 2021 yılında turist rekoru kırmayı hedefleyen Akdağ Kayak Merkezi’ni son bir haftada 5 bin kişi ziyaret etti. Sezon açılışından bu güne kadar haftalık en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Ailesiyle birlikte gelen çok sayıda kayak sever, eğlencenin tadını çıkarırken, bireysel paraşütçüler ise ilçe semalarında süzülüyor.

“Turizmi geliştireceğiz”

Ladik’in turizm sektöründe önemli yere sahip olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçede gerçekleştirecekleri yatırımlarla turizmi geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Kenti turizmde hak ettiği yere ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Demir, “Samsun’un, turizmdeki potansiyel ve avantajlarını çok iyi değerlendirmek durumundayız. Koruma altına alınan ve arkeolojik kazı yapılacak alanlarımız var. Çok sayıda medeniyetin yaşam izleri var. Ama bunları dokuya dokuya turizme kazandırmamız lazım. Akdağ kayak merkezinin yol ve otopark konusunda yatırım yaptık. Burası için daha nitelikli ve kapsamlı bir proje üzerinde çalışıyoruz. Gölle ilgili de aynı şekilde. Destinasyonları doğru kurup tanıtımları da ona göre yapacağız” diye konuştu.
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