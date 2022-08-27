Akbaş: "Göğüs büyüklüğü ciddi travmalara sebep olabilir"

Ünlü estetikçi Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Ergenlik döneminde aşırı göğüs büyüklüğü kız çocuklarında utanma duygusu, arkadaşlarından çekinme duygusu, okulda, sportif aktivitelerde, yaz tatillerinde kenedini saklama gizleme duygusu çok belirgindir. Bu da psikolojik olarak o çocuğun sosyal ilişkilerinde ciddi travmalara sebep olabilir" dedi.

FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik-Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, kızlarda küçük yaşlarda görülen göğüs büyüklüğünün o kişiyi hem psikolojik hem de fiziksel olarak olumsuz etkileyeceğini söyledi. Konu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Dr. Hayati Akbaş, "Plastik cerrahilerin günlük hayatta karşılattığı problemlerden biride özellikle 13-18 yaş aralığındaki kız çocuklarında görülen göğüs büyüklüğüdür. Meme büyüklüğü kız çocuklarında hem psikolojik hem de fonksiyonel sağlık sorunlarına yol açabilen ciddi bir problemdir. Ergenlik döneminde aşırı göğüs büyüklüğü kız çocuklarında utanma duygusu, arkadaşlarından çekinme duygusu, okulda, sportif aktivitelerde, yaz tatillerinde kenedini saklama gizleme duygusu çok belirgindir. Bu da psikolojik olarak o çocuğun sosyal ilişkilerinde ciddi travmalara sebep olabilir. Bunun dışında belki bundan daha önemlisi kız çocuğundaki o göğüs büyüklüğü vücudun orantısı bozarak omurga üzerine bindirdiği ekstra sıra dışı yük nedeniyle omurganın gelişimini ciddi şekilde olumsuz etkiler. Skolyoz, kamburluk bir takım omurga deformelerine zemin hazırlayabilir veya var olan o deformelerin hızlı bir şekilde ilerlemesini ortaya koyar. Bu olayda duruş bozukluklarına oluşmasına yol açar. O zaman bu ortaya çıkan bozukluklarda çocuğun psikolojisine ekstradan sıkıntı oluşturur. Dolayısıyla hem sağlık yönünden hem de psikolojik yönden tam bir kısır döngü yaşayabilir" diye konuştu.

"Aileler mutlaka takip etmeli"

Akbaş şunları söyledi:

"Çocuk 18 yaşına gelsin fizik gelişimini tamamlasın ondan sonra ben çocuğumu doktora götüreyim düşüncesi çok yanlıştır. Çünkü bu süreçte çocuk hem psikolojik olarak hem de sağlık olarak kalıcı bir takım hasarlara maruz kalabilir. Özellikle ergenlik dönemimdeki kız çocuklarının göğüslerinin büyümesi anneleri tarafından, aile üyeleri tarafından çok yakından takip edilmeli ve bununda tedavisinin olduğu bilinmelidir. Tedavide ne yapılması lazım: Tedavide tabi ki bir takım incelemeler, araştırmalar yapılır. Çok büyük bir kısmında mutlaka cerrahi müdahaleyle o çocukların o yükten kurtarılması gerekir. 18 yaşını beklemeden fark edildiği anda çocuğun psikolojisi, fiziğini bozduğunu anladığınız anda mutlaka en kısa zamanda cerrahi müdahaleyle o çocuğun göğsü olması gerektiği pozisyona, büyüklüğe, şekle getirilmesi gerekmektedir. Plastik Cerrahide bizim uyguladığımız en önemli hem sağlık anlamında hem de estetik anlamında uyguladığım yöntemlerden bir tanesidir."