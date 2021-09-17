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Ahilik pilavı dağıtıldı

Alaçam Müftülüğü ve Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliği ile 13-19 tarihleri arası kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sanayi Sitesi’nde Ahilik pilavı dağıttı.

SAMSUN 17.09.2021, 16:06
Ahilik pilavı dağıtıldı

Alaçam Müftülüğü ve Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliği ile 13-19 tarihleri arası kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sanayi Sitesi’nde Ahilik pilavı dağıttı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Müftü Vekili Müdür Hamza Yılmaz, Vaiz Ferhat Maden ve Şef Halil İbrahim Uyar ile birlikte gezerek esnafın ’Ahilik Günü’nü kutlandı.

Sanayi Sitesi Camisi’nde cuma namazı öncesi Alaçam Müftülüğü Vaizi Ferhat Maden ve Fatih Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu öğrencileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

"Tarihimizdeki en mükemmel dayanışma örneği"

Müftülük Vaizi Ferhat Maden, "Ahilik, iş yaşamında da ahlakın, sorumluluğun, çalışma disiplininin ve alın terine saygının benimsenmesinde etkili olmuştur. ’Bir olsun benim olsun’ yaklaşımı yerine ’bol olsun, bereketli olsun hepimizin olsun’ felsefesi ile beslenen Ahilik, tarihimizdeki en mükemmel dayanışma örneğidir" dedi.

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