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Ağaçtan düşen genç ağır yaralandı

Samsun’da çıktığı ağaçtan düşen Afganistan uyruklu genç ağır yaralandı.

SAMSUN 06.07.2022, 17:20
Ağaçtan düşen genç ağır yaralandı

Samsun’da çıktığı ağaçtan düşen Afganistan uyruklu genç ağır yaralandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Abdullahpaşa Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu Shafı Hakıkı (27) çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Afgan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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