Afetsiz ve bereketli bir sezon için kurbanı kestiler

Samsun Havza’da çiftçiler, afetsiz ve bereketli bir tarım sezonu için kurban kesip dua etti.

Üniversite ve Mısmılağaç Mahalleleri tarafından düzenlenen afat kurbanı programlarına, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ve vatandaşlar katıldı. Okunan mevlit ve duaların ardından kesilen kurbanların etleri mahalle sakinlerine dağıtıldı. Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir mahalle sakinlerine afetsiz ve bereketli bir tarım sezonu dileyerek, “İnşallah pandemi sonrası yine hep birlikte olacağımız günler bir araya gelecek. O güne kadar maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım ve aşımızı olalım. Rabb’im tüm çiftçilerimiz bol bereketli bir sezon naip eylesin” dedi.

Mısmılağaç Mahallesi Muhtarı Veli Şenkal, katılımcılara teşekkür ederek, "Afetlerden korunmak ve ürünlerimizin bereketli olması için her yıl kestiğimiz kurbanlarımıza bir yenisini ekledik. İki yıldır pandemi nedeni ile kestiğimiz kurban etlerini mahalle sakinlerine dağıtıyoruz" diye konuştu.