AFAD’dan muhtarlara "Adet farkındalık eğitimi"

Samsun’un Alaçam ilçesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce mahalle muhtarları ve ihtiyar heyetine yönelik ’Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından, Alaçam Kaymakamlığı koordinesinde mahalle muhtarları ve İhtiyar heyetine yönelik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda ’Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi.

Samsun AFAD Sivil Savunma Uzmanı Yasin Kaçar, katılımcılara AFAD’ın görevleri, sivil savunmanın önemi, savaş durumunda ikaz alarmları, sığınaklar, afet öncesi ve sonrası hazırlıklar anlattı.

Verilen eğitim kapsamında “Afet ve Acil Durum Çantası”, “Planlama”, “Deprem Anında Unutulmaması Gerekenler”, “İletişimin Kesilmemesi” ve “Deprem Sonrası İlk 6 saatte Yapılacaklar” konusunda muhtarlar ve ihtiyar heyeti bilgilendirildi.