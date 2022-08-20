AFAD’dan farkındalık eğitimleri

Samsun İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından “2022 Afet Tatbikat Yılı” ve “AFAD Gönüllülük Sistemi” eğitimleri çerçevesinde afet farkındalık eğitimi, deprem anı ve afet gönüllülük sistemi eğitimleri, tahliye uygulaması eğitimi ve yangın uygulaması eğitimleri verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2022 Afet Tatbikat Yılı ve AFAD Gönüllülük Sistemi eğitimleri çerçevesinde, okul, kurum ve kuruluşlarda çalışan personellere ve öğrencilere yönelik, AFAD eğitmenleri tarafından, afet farkındalık eğitimi, deprem anı ve afet gönüllülük sistemi eğitimleri, tahliye uygulaması eğitimi ve yangın uygulaması eğitimleri gerçekleştirildi. Ayrıca eğitimlere katılan vatandaşlar AFAD gönüllüsü olmaya davet edildi.

Adalet Bakanlığı İlkadım T Tipi Kapalı Cezaevi mahkûm ve personeli ile bir otomotiv firması çalışanlarına yönelik eğitimler düzenlendi. AFAD gönüllülerine yönelik ise adliye personeli ve AFAD gönüllülerine hafif arama kurtarma eğitimi verildi. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü Sinop ve Kastamonu İl Müdürlüklerinde görevli Orman Arama Kurtarma Ekibi(ORKUT) üyelerine yönelik kentsel arama ve kurtarma eğitimleri gerçekleştirildi.