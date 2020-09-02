AFAD’dan afet eğitimi

Atakum Belediyesi çalışanları, AFAD tarafından gerçekleştirilen ve toplumda afet kültürü oluşturmayı amaçlayan afet farkındalık eğitimine katıldı. Deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri dinleyen personel, ev ve işyerlerinde alınması gereken önlemler hakkında bilgilendi.

Atakum Belediyesi personeli ve Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, toplumdaki afet bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yürüten İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) uzmanlarınca gerçekleştirilen afet eğitimine katıldı. Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirilen etkinlikte Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenlerinden Zeynep Bozkurt, Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında belediye emekçilerine deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattı. Afete hazırlık sürecinde evlerde ve iş yerlerinde alınması gereken önlemlere dikkat çeken Bozkurt, “Muhtemel afet durumunda eğer bilincimiz kapalı şekilde tedaviye ihtiyaç duyuyorsak yanımızda bulunduracağımız bir afet acil durum kartı yaşamımızı kurtarabilir. Üzerinde ad, soyad, doğum tarihi, kan grubu, sürekli hastalıklar, alerjiler, kullanılan ilaçlar, geçirilen ameliyatlar ve acil durumda ulaşılacak kişiye ait bilgileri içeren bir acil durum kartı hazırlayıp yanımızda bulundurmamız hayati önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Her evde afet çantası bulunmalı

Ev ve iş yerlerinde olası depreme karşı hazırlık yapılması gerektiğini belirten Bozkurt, kapalı mekanlardaki hasarlı elektrik kabloları ve doğalgaz borularının onarılması, su ve gaz kaçaklarının önlenmesi için esnek tesisat malzemeleri kullanılması, buzdolabı, fırın dolap gibi eşyaların duvara sabitlenmesi gerektiğini hatırlattı. Her evde ve iş yerinde afet çantası bulunmasının önemli olduğunu vurgulayan Bozkurt, bu çantaların altı ayda bir güncellenmesi gerektiğini belirtti. Eğitmen Zeynep Bozkurt, zabıtanın afet anında kolluk kuvveti olarak üstlenmesi gereken sorumlulukları da anlattı. Yaklaşık bir saat süren eğitim boyunca notlar alan Atakum Belediyesi personeli afetlere karşı bilinçlendi.

“Çevrelerine bilinç aşılayacaklar”

Türkiye’nin deprem kuşağında kalan bir ülke olduğunu hatırlatan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Maalesef doğal afetlerin önüne geçmemiz mümkün olmuyor. Ancak aldığımız önlemler ne kadar iyi olursa ortaya çıkacak zararı o kadar azaltma şansına sahibiz. Bunun için belediye emekçilerimizden gönüllü olanlar afet farkındalık eğitimine katıldı. Afetlere karşı bilinçli hale geldiler. Artık afet bilinci gönüllüsü olarak bu konuda çevrelerine bilinç aşılayacaklar. Toplumda afet farkındalığını artırmak için çalışmalar yürüten AFAD ile Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenlerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.