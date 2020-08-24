AFAD’dan 17 Ağustos Depremi Anma Etkinlikleri
SAMSUN AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) TARAFINDAN 17 AĞUSTOS DEPREMİ ANMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ATAKUM SAHİLİNDE MOBİL KOORDİNASYON TIRI KONUŞLANDIRILARAK AFET FARKINDALIK EĞİTİMLERİ VERİLDİ VE GÖNÜLLÜ SİSTEMİ TANITILDI. SAHİLDE KURULAN KÖPEK EĞİTİM PARKURUNDA KÖPEK ARAMA TİMLERİNİN İMKAN VE KABİLİYETLERİ SERGİLENDİ.
Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 17 Ağustos Depremi Anma Etkinlikleri kapsamında Atakum sahilinde mobil koordinasyon tırı konuşlandırılarak afet farkındalık eğitimleri verildi ve gönüllü sistemi tanıtıldı. Sahilde kurulan köpek eğitim parkurunda köpek arama timlerinin imkan ve kabiliyetleri sergilendi.
AFAD Samsun İl Müdürlüğü tarafından Afetlere Hazırlık Yılı Ağustos Ayı Teması Deprem Anı/Tabikat ve Afete Hazır Türkiye Kampanyası kapsamında bir takım etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler 17 Ağustos gecesi yapılan tatbikatla başladı.
17 Ağustos Depremi Anma Etkinlikleri çerçevesinde 17 Ağustos gecesi saat 03.02’de İl Müdürlüğünün Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birliği toplanma, yükleme ve intikal tatbikatı gerçekleştirerek saygı duruşunda bulundu. Tatbikatın akabinde Atakum Çobanlı İskelesi ve Atakum sahilinde AFAD Mobil Koordinasyon Tırı konuşlandırılarak 17 Ağustos Depremi Anma Etkinlikleri düzenlendi.
17-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde Afet farkındalık eğitimleri ve AFAD Gönüllüsü Sistemi eğitimleri vatandaşlara verildi. Deprem fotoğraflarından oluşan bir fotoğraf sergisi açıldı. Afetlere Hazırlık Yılı Ağustos Ayı Teması Deprem Anı/Tatbikat konularında vatandaşlar bilgilendirildi. AFAD gönüllüsü kayıtları yapıldı ve sahile kurulan köpek eğitim parkurunda AFAD Samsun köpekli arama timlerinin imkan ve kabiliyetleri gösterildi.
|İmsak
|04:43
|Güneş
|06:16
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:56
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25