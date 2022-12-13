“Adını Sen Koy” tiyatro oyunu Çarşamba’da sahnelenecek

Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan ‘Adını Sen Koy’ tiyatro oyunu seyircisiyle buluşacak.

Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanarak sahneye konulan ‘Adını Sen Koy’ isimli tiyatro oyunu, 17 Aralık Cumartesi günü saat 19.30’da Cemil Şensoy Kültür Merkezinde sahnelenecek. Tek perde komedi türündeki oyunu vatandaşlar ücretsiz olarak izleyebilecek.

Yazan ve yöneten koltuğunda Haydar Kavram’ın yer aldığı tiyatro oyununda; Kadir Temiz, Furkan Tekin, Mehmet Can Altunışık, Güneş Karabulut, Doğuş Balaban, Simal Okutur ve Seda Türkmen oyuncular arasında yer alıyor. Oyunun ışık ve efekti ise Tuana Karabaş ve Furkan Pastacı’ya emanet olacak.