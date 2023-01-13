Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz, kitap bağışı kampanyası açılışını yaptı

Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize edilen "Kitap İyileştirir" sloganlı kitap bağış kampanyasının açılışını yaptı.

Samsun’daki 3 cezaevine yeni kütüphane kurulması için Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize edilen "Kitap İyileştirir" sloganlı kitap bağış kampanyasının ikincisi Samsun Adliyesi’nin ardından bir alışveriş merkezinde başlatıldı. Açılışa Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Başsavcı vekilleri Mehmet Akif Aktaş, Turgut Türkmen, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Asiye Karababa, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Muhammed Sarı, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Mehmet Cihan, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi Savcısı Ümit Şafak Koçak ve Samsun Adliyesi İdari İşler Müdürü Hayri Ak katıldı.

Kitap bağış kampanyası standının açılış kurdelesini kesen Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, "Adalet Bakanlığı olarak Samsun’a ziyarete gelmiştik. Aynı zamanda kitap bağış kampanyası sürecine de tesadüf ettik. Okumak hayattır. Cezaevinde bulunan mahkum, tutuklu ve hükümlülerin okumaları çok önemli bir rehabilitasyon aracıdır. Kampanyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.