ABD’nin desteklediği girişimcilik projesinden OMÜ öğrencisine ödül

ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen girişimcilik projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte OMÜ Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Ahmet Yesevi Koçyiğit “Tarımda Yenilikçi Drone Uygulamaları” isimli projesiyle 2. sırada yer alarak ödül kazandı.

ABD Ankara Büyükelçiliği tarafında desteklenen ve Bandırma Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selva Staub tarafından yürütülen "Learning By Doing-Entrepreneurship Training Program in Turkey" projesi kapsamında “Creative Entrepreneurship Training” (Yaratıcı Girişimcilik Eğitimi) online olarak düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Demiryürek’in eğitmen olarak yer aldığı ve daha önce birçok üniversite ile OMÜ’de de düzenlenmiş olan projede, kentsel ve kırsal bölgelerde etkinliği doğrulanmış öğrenme modeli ile yetkinlik bazlı girişimcilik eğitimi verildi. Bu kapsamda “Yaşam Hedefleri Anketi”, “Benden Girişimci Olur Mu?", “Efsanevi Yaratıklar”, “7. Dükkân”, “Bir İş Hayali Kuruyorum” başlıklı etkinlikler uygulandı.

Programın 3. gününde gerçekleştirilen “Başarılı İş Fikirleri” yarışmasında finale kalan projeler arasında; Prof. Dr. Kürşat Demiryürek’in mentor olarak destek verdiği OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Ahmet Yesevi Koçyiğit, “Tarımda Yenilikçi Drone Uygulamaları” isimli projesiyle 2. sırada yer alarak dijital rozet ve para ödülü almaya hak kazandı.