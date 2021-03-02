88 yaşındaki kadının duası vefa ekibini duygulandırdı

Kore gazisi Ahmet Arslan’ın 88 yaşındaki eşinin yardım çağrısına İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu koştu.

İlkadım ilçesinde vefa destek ekibi salgınla mücadelede gerek sahada gerekse de yürüttükleri özverili çalışmalarla ilçe halkına büyük katkı sağlamaya devam ediyor. Korona virüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu 7/24 ilgili hatlara yapılan ihbarlar üzerine "Evde kal" çağrısına uyan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmeti ayaklarına kadar götürüyor. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamaları boyunca iletişim merkezine gelen çağrılara anında dönüş yapıp çözüm olan vefa sosyal destek ekibi, Kökçüoğlu Mahallesi Fildişi Sokakta ikamet eden 15 Haziran 1950’de başlayıp 27 Temmuz 1953’te sona eren Kore Savaşına katılan Kore Gazisi Ahmet Arslan’ın eşi 88 yaşındaki Cemile Arslan’ın gıda ihtiyaçlarını karşılayarak hayır duasını aldı. Korona virüs hastalığına yakalanıp bu zorlu süreci atlatan Cemile Arslan kapısında vefa sosyal destek ekiplerini görünce duygu dolu anlar yaşadı. Ekiplere bolca dua eden Cemile Arslan, duyduğu memnuniyeti belirterek, yetkililere teşekkür etti.

“Tedbirlere uyun çağrısını önemseyin”

Tüm vatandaşların Kovid-19 salgınını ciddiye alması gerektiğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Vatandaşlarımızın işi ciddiye alması gerektiğini görüyoruz. Sosyal medyadan sürekli ’tedbirlere uyun’ çağrısı yapıyoruz. Devletimiz vatandaşlarımızı daha fazla bilinçlendirmeye çalışıyor. Ekip olarak herhangi bir mağduriyet yaşanmasın, vatandaşımız zorda kalmasın diye yardım etmeye gayret ediyoruz. İnşallah bu süreci en kısa sürede atlatırız ve tekrar İlkadım’ın meydanlarında buluşuruz" dedi.