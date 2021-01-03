8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun’da 8 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın takibi sonucu yakalanarak tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan 30 yaşındaki D.T.’yi Kıran Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen D.T. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.