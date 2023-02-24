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8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

SAMSUN 24.02.2023, 12:37
8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan M.Ö., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Alaçam Caddesi üzerinde yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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