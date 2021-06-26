banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı
Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı
Tarihi Fenerbahçe vapuru için protokol imzalandı
Tarihi Fenerbahçe vapuru için protokol imzalandı
Ali Koç'tan bomba açıklamalar!
Ali Koç'tan bomba açıklamalar!
Abdullah Gül aktif siyasete dönmeyi düşünüyor mu?
Abdullah Gül aktif siyasete dönmeyi düşünüyor mu?

8. kez başkan seçildi

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, yapılan genel kurulda 8. kez başkan seçildi.

SAMSUN 26.06.2021, 16:51
8. kez başkan seçildi

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, yapılan genel kurulda 8. kez başkan seçildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi Olağan Genel Kurulu Şehit Ömer Halisdemir Salonu’nda yapıldı. Genel kurula Başkan Diril’in yanı sıra, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz,

gaziler ve aileleri katıldı.

Seçime tek aday olarak giren mevcut Başkan Ahmet Diril, 8. kez başkan seçildi. Diril yaptığı konuşmada, genel kurula katılan protokol ve oy kullanan dernek üyelerine teşekkür etti.
banner486
Yorumlar (0)
29°
açık
banner493