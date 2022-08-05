750 adet keklik ve sülün OMÜ’de doğaya bırakıldı

500 adet Kınalı keklik ile 250 adet sülün, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yerleşkesinde doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, "2022 Yılı Kanatlı Av Hayvanı Tahsis Programı" kapsamında Gümüşhane, Kelkit Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu’ndan temin edilen 500 adet kınalı keklik ile Samsun Gelemen Sülün Üretim İstasyonu’ndan temin edilen 250 adet sülün; OMÜ ile 11. Bölge Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde üniversite yerleşkesine bırakıldı.

Programa OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, DKMP 11.Bölge Müdürü Halim Özdemir, rektör yardımcıları, OMÜ ve 11. Bölge Müdürlüğü personelleri katıldı.