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73 gün sonra tekrar açılıyor

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE BU YIL HİZMETE GİREN CİTYMALL AVM, KORONA VİRÜS(KOVİD-19) DOLAYISIYLA VERİLEN 73 GÜNLÜK ARANIN ARDINDAN KAPILARINI 1 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ TEKRAR AÇIYOR.

73 gün sonra tekrar açılıyor

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE BU YIL HİZMETE GİREN CİTYMALL AVM, KORONA VİRÜS(KOVİD-19) DOLAYISIYLA VERİLEN 73 GÜNLÜK ARANIN ARDINDAN KAPILARINI 1 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ TEKRAR AÇIYOR.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:32
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73 gün sonra tekrar açılıyor

Samsun’un Atakum ilçesinde bu yıl hizmete giren CityMall AVM, korona virüs(Kovid-19) dolayısıyla verilen 73 günlük aranın ardından kapılarını 1 Haziran Pazartesi günü tekrar açıyor.

CityMall AVM’den yapılan açıklamada, “Gerekli tüm önlemleri alarak 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye devam edeceğiz. Hizmet saatlerimiz 10.00-22.00 arası olacak” denildi.

Korona virüsten dolayı 20 Mart itibarıyla hizmete ara veren AVM, 1 Haziran Pazartesi saat 10.00’dan itibaren tekrar konuklarını ağırlamaya başlayacak.

Çelikpark Grup tarafından, 10 Ocak’ta ‘Alışverişin Buluşma Noktası’ sloganıyla açılan CityMall AVM yaklaşık yüz işletme ve bin kişiye yakın istihdam imkanı sunuyor.

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