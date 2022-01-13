7 pet şişede 3 buçuk litre sahte içki ele geçirildi

Samsun’un Bafra ilçesinde bir evde 7 pet şişe içerisinde 3 buçuk litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çilehane Mahallesi’nde İ.K. isimli şahsın sahte içki sattığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince İ.K’ nin annesinin evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 7 pet şişe içerisinde 3 buçuk litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili İ.K. ifadesi alınmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.