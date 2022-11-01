7 mekanik, 2 konvansiyonel otopark ile soruna kalıcı çözüm

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım, Çarşamba, Canik, Havza ilçelerinde toplam 7 mekanik, 2 konvansiyonel yer altı otoparkı ile park sorununa kalıcı neşter vurdu.

Büyükşehir Belediyesi otopark sorununa kalıcı çözümler getiriyor. Subaşı’na 2 katlı 142 araçlık otoparkla nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba’da 5 katlı 240 araç kapasiteli otopark inşaatını da tamamladı. Çarşamba ilçesindeki otopark, test aşamasının ardından hizmet vermeye başlayacak.

Havza ilçesine yapılan 340 araçlı mekanik katlı otopark inşaatında da sona gelindi. Bunun yanı sıra, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi’nin alt ve üst taraflarında da toplam 301 araç kapasiteli iki mekanik otopark inşa edilecek. Canik ilçesinde ise planlanan iki mekanik otopark için kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi mekanik otoparklarla park sorununa neşter vururken o alanlarda yapacağı meydanlarla da vatandaşlara yeni yaşam alanları kazandıracak. Anakent hizmet binasının olduğu alana 200, belediye hizmet binasının olduğu alana da 200 araçlık yer altı otoparkı yapmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, bu bölgeleri yeni cazibe merkezlerine dönüştürerek şehrin marka değerini artıracak.

“Bizim yaptıklarımızı gelecek nesiller yıkmak zorunda kalmayacak”

Otopark çalışmalarının önemine vurgu yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yapılan her çalışmayı her yönüyle ölçüp, değerlendirip öyle yapıyoruz. Bizim dönemimizde yapılan yatırımları gelecek nesil tekrar yıkıp yapmak zorunda kalmayacak. Biz bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. Otopark sorununa yönelik ürettiğimiz çözümler de tam olarak böyle. Subaşı’nın eski halini vatandaşlarımız biliyor. Orada ne yaptık. Yerin 14 metre altına indik. 142 aracı o ufacık alana sığdırdık. Bu müthiş bir şey. Mekanik sistemli otoparkımız o alanı büyük ölçüde rahatlattı. Subaşı Otoparkı beklediğimizin üzerinde rağbet gördü. Çarşamba Doğu Yaka Otoparkı bitmek üzere. Yıl sonuna kadar inşallah devreye alacağız” diyerek şunları söyledi:

“Havza Mekanik Otoparkını da 2023’ün ilk çeyreğinde hizmete alacağız. Biz 4 mekanik otopark daha inşa edeceğiz. Çiftlik Caddesi’nin üst kısmı ve alt kısmında kamulaştırmalar tamamlandı. Yıkımlar gerçekleşti. Yakında yapım ihalesine çıkacağız. Çiftlik Caddesi’nin üst kısmındaki 200 araçlı, alt kısmındaki de 101 araç kapasiteli olacak. Bu otoparklarımız da mekanik olacak. Üstleri meydan olacak. Yine Canik ilçemizde planladığımız 2 mekanik otoparkın da kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Bunlar da yer altında olacak. Altı otopark üstü meydan yapılacak.”

Anakent binası ile belediye hizmet binasıyla ilgili de bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bir başka otopark projemizde Anakent İş Merkezi. Yıkımına başladık. Altına 3 kat konvansiyonel otopark inşa edeceğiz. Üstüne tarihi dokuda kafe ve meydan inşa edeceğiz. Bu alan insanların buluşma noktası olacak. Belediye binasını da yıkıp altına 200 araçlık otopark yapacağız. Üzerinde ise 2 -3 katlı ticari yapılar olacak. Bölgenin eski fotoğraflarını bulduk. Tarihi dokuya uygun bir çarşı olacak” dedi.