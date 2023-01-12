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6,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

SAMSUN 12.01.2023, 15:12
6,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan hakkında 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan M.C.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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