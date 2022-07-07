60 yıllık su sorunu çözüldü

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 milyon yatırım bedelli Vezirköprü Kunduz İçme Suyu Projesi hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Vezirköprü Kunduz İçme Suyu Projesi’nin hizmete alınması için tören düzenlendi. Sırbaşmak, Sofular, Habibfakı, Mezrea ve Karadoruk olmak üzere 5 mahallenin daha içme suyu sorununu çözen proje kapsamında 30 kilometre içme suyu hattı, 1 adet 50 metreküp, 2 adet 25 metreküp ve 13 adet 10 metreküp depo ile 1 adet terfi merkezi inşa edildi. 5 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak projenin önemine değinen Başkan Mustafa Demir, “Seçimlerden önce bir hesap yaptık ve 946 mahallenin içme suyu ve grup yollarındaki tüm problemi çözeceğiz diye söz verdik. 3.5 yıl geçti. Samsun’un 17 ilçesinde nerede su sıkıntısı çeken bir mahallemiz varsa anında çözüme kavuşturuyoruz. Bugün de Kunduz’un 60 yıllık problemini çözüme kavuşturduğumuz gündür” dedi.

Törende konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bugün Kunduz’un 60 yıllık büyük bir problemini çözüme kavuşturduğumuz bir gün. Bizim 401 mahallemizde su problemi vardı. Geçtiğimiz yıl Vezirköprü’de güzel bir arıtma tesisini hayata geçirdik. Orada yeni bir teknoloji ile memba kalitesinde suyu vatandaşlarımız ile buluşturduk. Milletvekilliğim ve yerel seçim döneminde benim gitmediğim mahalle kalmadı. Her gittiğim yerde yol ve su talebi ile karşılaştım. Seçimlerden önce bir hesap yaptık ve 946 mahallenin içme suyu ve grup yollarındaki tüm problemi çözeceğiz diye söz verdik. 3.5 yıl geçti. Samsun’un 17 ilçesinde nerede su sıkıntısı çeken bir mahallemiz varsa anında çözüme kavuşturuyoruz. Su kaynağı kaç kilometre ötede de olsa bulup getirmek için söz verdim. O sözleri de bir bir yerine getiriyoruz. Burada da 24 kilometre ileriden suyu getirdik. 24’de yoksa 40’ta bulsaydık onu da getirecektik. Çünkü suyun olmadığı yerde hayat olmaz. Taşıma su ile değirmen ne kadar döner. Elhamdülillah bu mübarek bayram arifesinde bu suyun aktığını da burada görmek bize nasip oldu. Kunduz’un yıllardır çektiği çile son buldu ve bu bayramda onlara çifte bayramı yaşattık. Bizim tek derdimiz var. O da sizlere hizmet etmek" diye konuştu.

“Sadece içme suyunda değil, yol noktasında da müthiş bir çalışma içerisindeyiz” diyen Başkan Mustafa Demir, “Teşkilatlarımızla, ilçe belediye başkanlarımızla güzel bir performans gösteriyoruz. Türkiye’de sanırım Samsun yatay kalkınmayı en iyi başaran il konumunda. Mahallelerimize yolunu ve suyunu getirdiğimizde elektriği de var, internet sıkıntısı varsa onu da gideririz, şehir merkezine ihtiyacınız kalmayacak. Bunu başarıyoruz. Bütün Samsun’a bu gelişmişliği yaşatıyor ve yaşatacağız” şeklinde konuştu.

Törene ayrıca SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, daire başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.