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6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

SAMSUN 04.04.2023, 11:14
6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan R.D. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Çilhane Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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