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6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Samsun’un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
SAMSUN 24.01.2023, 14:01
Samsun’un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ’hırsızlık’ suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T.(26), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Fatih Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.