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6 yıl 2 ay 20 gün cezası bulunan şahıs JASAT ekibine yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri, hakkında 6 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

SAMSUN 11.04.2021, 17:12
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6 yıl 2 ay 20 gün cezası bulunan şahıs JASAT ekibine yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri, hakkında 6 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

Salıpazarı ilçesinde JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında yakalama kararı ile aranan ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 6 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu şahıs Çarşamba Adliyesi’ne sevk edilip tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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