banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Vanlı annelerin evlat nöbeti sürüyor
Vanlı annelerin evlat nöbeti sürüyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya’da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya’da

6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

SAMSUN 28.07.2022, 13:57
6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

’Yağma’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan U.E., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Altınyaprak Mahallesi’nde yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Yorumlar (0)
30°
açık