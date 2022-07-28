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6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Samsun’un Bafra ilçesinde 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.
SAMSUN 28.07.2022, 13:57
Samsun’un Bafra ilçesinde 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.
’Yağma’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan U.E., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Altınyaprak Mahallesi’nde yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.