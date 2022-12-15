6 bin 860 olaya müdahale etti, 1005 vatandaşı ve 1119 hayvanı kurtardı

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 2022 yılı içerisinde 6 bin 860 olaya müdahale ederek 1005 vatandaşı ve 1119 hayvanı kurtardı.

Donanım, ekipman ve tecrübesiyle olaylara anında müdahale eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 2022 yılı boyunca başarılı çalışmalarıyla dikkat çekti. Yangın, kurtarma, ve olaylara anında müdahale konusunda zorlu bir sınavı başarıyla veren Samsun itfaiyesi 6 bin 860 olaya müdahale etti. Bunun yanı sıra eğitim ve tatbikatlarını da periyodik olarak sürdürdü.

1005 vatandaş sağ olarak kurtarıldı

17 ilçenin tamamında 48 aktif müdahale aracı ve 233 personeliyle faaliyetlerini 7/24 kesintisiz olarak sürdüren İtfaiye Daire Başkanlığı bu olaylarda 1005 vatandaşı sağ olarak kurtardı. Ekipler ağaç üzerinde mahsur kalan kediden, su kuyusuna düşen büyükbaş hayvana kadar şehrin en ücra noktalarında zor durumda kalan hayvanların da imdadına yetişti. 2022 yılında 1504 hayvan kurtarma olayına gitti. Bunlardan 1119’unu sağ olarak kurtardı. Kimi zaman tırmandığı ağaçtan inemeyen bir kediyi, kimi zaman kuyuya düşen ya da mahsur kalan köpeği, büyükbaş hayvanı kurtarmaya çalışan ekipler, gelen ihbar üzerine kurtarma işlemine uygun malzeme ve araçları alarak en kısa sürede olaya müdahale etti.

1118 yangına müdahale

2022 yılı içerisinde 336 konut yangını, 205 araç yangını, 127 işyeri yangını, 528 ot yangını, 299 çöp yangını, 2 kamu binası yangını, 19 orman yangını ve diğer yangınlar olmak üzere toplamda bin 118 yangın olayında canla başla görev yaptı. Büyükşehir itfaiyesi, son bir yıl içerisinde 3 bin 891 iş yerinin yangın güvenliği açısından denetimini gerçekleştirdi. Hizmet içi ve hizmet dışı olmak üzere 42 bin 737 kişiye de itfaiye olaylara karşı bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi verdi.

Her olayda canla başla müdahale

İtfaiye teşkilatının çağın gerekleri doğrultusunda sürekli bir yenilik içerisinde olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, felaketlere karşı sürekli hazır ve ihtiyaç duyulan donanıma sahip olması adına gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti. 17 ilçede tüm itfaiye personelinin canla başla görev yaptığını söyleyen Başkan Demir, "48 aktif müdahale aracımız, 234 personelimiz var. Tüm ekip arkadaşlarımızla 17 ayrı noktadayız. İstasyon sayımızı da artırıyoruz. Terme ve Atakum istasyonlarımızı yeniliyoruz. Yakakent ve Havza’ya da yeni istasyon kuruyoruz. İtfaiyemiz bugüne kadar birçok olayda canları pahasına başarılı mücadele ederek yangınları söndürmüştür. İtfaiyemiz dünya kalitesinde hizmet ediyor. 17 ilçemizde herhangi bir sıkıntı yaşanmasın diye ve olaylara anında müdahale edebilmek için tüm arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti ortaya koyuyor. Hepsine emekleri için ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.