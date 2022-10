525 bin kitap kapasitesi olacak

SAMSUN (İHA) – 525 bin kitap kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden biri olarak Samsunlulara hizmet verecek Şehir Kütüphanesi, 2024’te Atakum ilçesinde hizmete açılacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye’nin en büyüklerinden biri olacak kütüphaneyi Samsun’a kazandırıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü iş birliği ile Atakum ilçesinde yıkılan ‘Türk-İş Eğitim Merkezi’nin olduğu alana inşa edilen kütüphane 7/24 hizmet verecek.

2 bin 365 metrekare ticari alan, 27 bin 570 metrekare inşaat alanı, 167 araçlık otopark, 1098 oturma kapasitesi ile 525 bin kitap kapasitesine sahip olacak kütüphane mimarisiyle de dikkat çekecek. Yeni nesil modern kütüphane, sadece kitap alanı değil, her türden içeriğe sahip ve her yaş grubundan insana açık, yaşayan ve hizmet veren bir mekan olacak. İnşaat çalışmaları başlayan ve 2024 yılında Samsunluların hizmetine açılacak olan Şehir Kütüphanesi şimdiden vatandaşları heyecanlandırdı.

“Büyükşehir Belediyesi güçlü nesiller yetiştirmek adına her türlü projeye imza atıyor” diyen Selami Öztürk, "Şu an burası inşaat kokuyor ama bittiğinde inanıyorum Atakum’un her yeri kitap kokacak” ifadelerini kullandı.

YKS’ye hazırlanan öğrenciler için güzel bir mekan olacağını ifade eden Melihşah Düğen, "Samsun gençliği için önemli bir yatırım. Bizlere değer veren yatırımlara imza attığı için Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne sonsuz teşekkürler" diye konuştu. Emrullah Cangöz ve Emre Uzalan’da, "Gençleri hem bilgiyle buluşturacak hem de gençlere şık bir ortamda ders çalışma imkânı sunacak bir proje” şeklinde konuştular.