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5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Samsun’un Bafra ilçesinde ’kasten adam öldürmek’ suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
SAMSUN 07.07.2022, 17:00
Samsun’un Bafra ilçesinde ’kasten adam öldürmek’ suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ‘kasten adam öldürmek’ suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün cezası bulunan O.A.’yı Kavakpınar Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Bafra Adliyesi’ne çıkarılan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.