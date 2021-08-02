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5 ildeki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.’den (YEDAŞ) açıklama geldi.

SAMSUN 02.08.2021, 15:54
5 ildeki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.’den (YEDAŞ) açıklama geldi.

Kesintilerle ilgili YEDAŞ’tan yapılan açıklamada, “Tüm Türkiye genelinde iletim sistemi kaynaklı elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Sorunun çözümü noktasında Dağıtım şirketimizin sorumluluk alanı dışında gelişen bu kesintilerin en kısa sürede giderilmesi için ilgili kurumlarca Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır” denildi.

YEDAŞ yetkililerinin yaptığı açıklamada sorumluluk alanımızda olan 5 ilde çağrı merkezi ve arıza ekiplerinin hazır olduğu, oluşabilecek arızalara karşı tüm tedbirlerin alındığı ve tedarik sürekliliğini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalar yapıldığı belirtildi.
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