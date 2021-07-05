banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye’nin yeni trendi sağlık turizmi
Türkiye’nin yeni trendi sağlık turizmi
İşte herkesin merak ettiği Yazlık köşk
İşte herkesin merak ettiği Yazlık köşk
Otomotiv ihracatı haziranda 2,3 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı haziranda 2,3 milyar dolar oldu
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevini bıraktı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevini bıraktı

5 bin öğrenci OMÜ kampüsünü gezecek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin imzaladığı protokol çerçevesinde Samsun’un ilçeleri ve köylerinden toplamda 5 bin öğrenci, üstü açık otobüslerle Kurupelit Kampüsü’nü gezecek.

SAMSUN 05.07.2021, 15:18
5 bin öğrenci OMÜ kampüsünü gezecek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin imzaladığı protokol çerçevesinde Samsun’un ilçeleri ve köylerinden toplamda 5 bin öğrenci, üstü açık otobüslerle Kurupelit Kampüsü’nü gezecek.

Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesince organize edilen “Büyükşehir Gençlik Hareketi” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan “Samsun’u keşfet Şehrini Farket” projesinde yer almak üzere OMÜ bünyesindeki kütüphane, Teknopark, Diş Hekimliği Fakültesi, Kampüs Camii, kafeterya ve Planetaryum’u ücretsiz gezecek.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu