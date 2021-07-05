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5 bin öğrenci OMÜ kampüsünü gezecek
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin imzaladığı protokol çerçevesinde Samsun’un ilçeleri ve köylerinden toplamda 5 bin öğrenci, üstü açık otobüslerle Kurupelit Kampüsü’nü gezecek.
SAMSUN 05.07.2021, 15:18
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin imzaladığı protokol çerçevesinde Samsun’un ilçeleri ve köylerinden toplamda 5 bin öğrenci, üstü açık otobüslerle Kurupelit Kampüsü’nü gezecek.Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesince organize edilen “Büyükşehir Gençlik Hareketi” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan “Samsun’u keşfet Şehrini Farket” projesinde yer almak üzere OMÜ bünyesindeki kütüphane, Teknopark, Diş Hekimliği Fakültesi, Kampüs Camii, kafeterya ve Planetaryum’u ücretsiz gezecek.