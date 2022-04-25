450 yıllık Samut Dede Hıdırellez Festivali hazırlığı

Şeyhler Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaygusuz ve beraberindekiler Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret ederek 7 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan "Samut Dede Hıdırellez Festivali"ne davet etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret eden Şeyhler Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaygusuz ve beraberindekiler, Şeyhler Mahallesi Samut Dede mevkisinde yaklaşık 450 yıldır düzenlenen Samut Dede Hıdırellez Festivali ve hazırlıkları hakkında bilgiler vererek festival davetiyesini Özdemir’e takdim etti.

Güngör, yaptıkları araştırmalar neticesinde Samut Dede Hıdırellez Festivali’nin tarihinin yaklaşık 450 yıllık bir geçmişe dayandığını ve bölge halkı tarafından bu geleneğin yaşatılmaya çalışıldığını belirterek, “Son yıllarda Havza ve Kavak Belediyelerimizin festivalimizi sahiplenmesi ile daha geniş katılımlı geleneğimizi yaşatma imkanı bulduk. Pandemi nedeni ile ara vermiş olduğumuz ve bu yıl 7 Mayıs Cumartesi günü geleneksel Samut Dede Hıdırellez Şenliği’ne tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Şeyhler Mahallesi Samut Dede mevkisinde düzenlenen festivalin Havza ile Kavak’ın ortak değeri olduğunu belirterek, “İnşallah bu ortak değerlerimize elimizden gelen desteği vereceğiz. Yaklaşık 450 yıllık geçmişi olan geleneği yaşatmak için emek gösteren herkese teşekkür ederim. Pandemi nedeni ile 2 yıldır sosyal aktivitelerden uzak kalan halkımız için bu tür etkinlikler stres atmak adına önemli. Sizlere ve komitenize davetinizden ötürü teşekkür ederim” diye konuştu.