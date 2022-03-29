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Zeytinburnu’nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
410 özel güvenlik personeline eğitim
Samsun’da 410 güvenlik görevlisine "Özel Güvenlik ve KAAN" uygulaması eğitimi" verildi.
SAMSUN 29.03.2022, 12:22
Samsun’da 410 güvenlik görevlisine "Özel Güvenlik ve KAAN" uygulaması eğitimi" verildi.
Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca 22-25 Mart 2022 tarihleri arasında Bafra, Havza ve Çarşamba ilçelerinde, 410 özel güvenlik görevlisinin katılımı ile "Özel Güvenlik ve KAAN Uygulaması Eğitimi" verildi.