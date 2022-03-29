410 özel güvenlik personeline eğitim

Samsun’da 410 güvenlik görevlisine "Özel Güvenlik ve KAAN" uygulaması eğitimi" verildi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca 22-25 Mart 2022 tarihleri arasında Bafra, Havza ve Çarşamba ilçelerinde, 410 özel güvenlik görevlisinin katılımı ile "Özel Güvenlik ve KAAN Uygulaması Eğitimi" verildi.