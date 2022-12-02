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4 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Samsun’un Bafra ilçesinde 4 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.
SAMSUN 02.12.2022, 11:52
Samsun’un Bafra ilçesinde 4 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, ’kasten adam öldürmek’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.U. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde evinde yakalanarak gözaltına alındı. Ö.U. işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.