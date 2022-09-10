4 yaşındaki Ömer’in motosiklet tutkusu
Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Nebiyan Dağı Festivali’nde 4 yaşındaki motosiklet tutkunu çocuk ilgi odağı oldu.
Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Nebiyan Dağı Festivali’nde 4 yaşındaki motosiklet tutkunu çocuk ilgi odağı oldu.
Motosiklet tutkunu bir aileden gelen 4 yaşındaki Ömer Ali Koçbıyık, kendi gibi küçük motosikleti ile pistte tur atarak büyük ilgi uyandırdı. Protokolü de selamlamayı unutmayan Ömer Ali, zeminin çakıllı olmasına rağmen ustalıkla motosikleti kullanarak büyük alkış aldı.
Ömer Ali’nin babası Fatih Koçbıyık, “Benim babam motosikletçiydi. Babadan oğula devam ediyor. Ben motosikleti çok sevdiğim için oğlum da çok seviyor. Genlerden mi çok bilemeyeceğim ama yeteneği de var gibi. Yaşına göre çok iyi. Ben de motosiklet sürmesi için elimden geleni yapıyorum. Şu an ekipmanı yok ama ekipmansız pek bindirmiyorum. Başlangıç şimdilik küçük motorlar ama büyük motorlara da binecek. Şu an 3 buçuk yaşını bitirip 4’e girecek. Önce elektrikli motosiklet yaptık, ona bindirdim. Ona aşağı yukarı 1 yıldır biniyor. Buna da benzinli olarak 1 aydır biniyor. Elektrikli bisikletin faydası gazı, fireni öğrendi. Şimdi gazın firenin farkında olduğu için kullanıyor” dedi.
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|4
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|5
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|4
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|1
|18. Altay
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|1
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|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
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|3. Tottenham
|6
|14
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|6
|13
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|6
|12
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|6
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|6
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|6
|6
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|6
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|1
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|O
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|12
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|3. Villarreal
|4
|10
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|4
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|7
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