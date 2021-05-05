4 kurumdan iş birliği protokolü

Samsun’da İlk Yardım Eğitim Merkezi kurulması ve bağımlılıkla mücadele konusunda protokol imzalandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) hayata geçirilen “AFAD Gönüllülük Projesi” kapsamında Samsun’da kurulması planlanan İlk Yardım Eğitim Merkezi ile Yeşilay Samsun Şubesinin yürüttüğü bağımlılıkla mücadelede eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik protokol, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İl Sağlık Müdürü ve Yeşilay Samsun Şube Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Uçarlı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

4 kurum arasındaki iş birliğini esas alan söz konusu protokol; AFAD Gönüllülük Projesi doğrultusunda Samsun’da irtibat kurulan AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimini vermek üzere İlk Yardım Eğitim Merkezinin kurulmasını ve kentteki ilk yardım eğitimlerinin koordinasyonundan sorumlu Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğine yönelik ilk yardım eğitimi taleplerindeki yoğunluğun azaltılarak bu yöndeki eğitim ihtiyaçlarının teminini amaçlıyor.

Protokolde ayrıca, Yeşilay Samsun Şubesi tarafından yürütülen bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlenen eğitimlerdeki gereksinimlerin karşılanması da bulunmaktadır.

Protokol uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesi; ilk yardım eğitimlerinin verilebilmesi için gerekli olan İlkyardım Eğitim Merkezi ve ilk yardım eğitim salonlarının hazırlanması, eğitim salonlarının yerlerinin belirlenmesi ve bu salonlarda kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu asgari malzemelerin temini ve kullanıma sunulması noktasında görevler yürütecek.