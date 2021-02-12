4 köpeği boğulmaktan kurtaran polis ve bekçiye ödül

Samsun’un Yakakent ilçesinde su kanalına düşen 4 köpeği kurtaran polis memuru ile çarşı-mahalle bekçisi ‘ayın polisi ve bekçisi’ seçildi.

Güvenlik görevlileri, 26 Ocak akşamı gece 01.00 sıralarında Tosköy Mahallesi’nde devriye gezerken duydukları köpek sesine doğru gittiklerinde 2 metre derinliğinde su kanalının içinde mahsur kalan 4 köpeği gördüler. Mahsur kalan köpekleri boğulmak üzere iken düştükleri yerden tek tek kurtaran polis memuru Fatih Koca ile çarşı ve mahalle bekçisi Yunus Kaplan, İl Emniyet Müdürü tarafından “ayın polis ve bekçisi” seçildi.