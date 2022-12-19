4 bin 513 kadına destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında açtığı kurslar ve verdiği desteklerle 4 bin 513 kadının hayatına dokundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kadınların hayatın her alanında aktif rol almalarını sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu hizmetler ve kurslardan faydalanan kadınlar, hem sosyalleşiyor hem de aile ekonomilerine katkı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde 2019’dan bu yana mefruşattan, ön muhasebeye, Kur’an Kursu’ndan takıya kadar 96 farklı kurs programı düzenlendi. Sadi Tekkesi Aile Yaşam Merkezi, Amisos Aile Yaşam Merkezi, Millet Bahçesi Hanımlar Lokali ve Kadıköy Mahallesi Kültür ve Yaşam Evi’nde düzenlenen kurslarda 3 bin 268 kadının mahareti teknik bilgiyle harmanlandı. Düzenlenen gezilerle 4 yılda 1000 kadına farklı yerleri görme ve tanıma fırsatı sunuldu. Büyükşehir Belediyesi, son 4 yılda seminer, konferans ve etkinliklerle 8 bin 864 kadının hayatına ışık olurken, 1030 kişiye de 3 bin 628 seans psikolojik destek sağladı. Ücretsiz olarak hizmet veren kurslarla kadınlar hem meslek öğrendi hem de üretmenin ve kazanmanın hazzını yaşadı.

2022 yılında ise 40 ayrı kursta 1319 kadın eğitim alırken 450 kadın düzenlenen gezilerle hem gezdi hem eğlendi. Psikolojik destek hizmetleri kapsamında Büyükşehir 2022 yılında 464 ailenin yanında oldu. 2022 yılında düzenlenen eğitim, seminer ve etkinliklerden ise 2 bin 280 vatandaş yararlandı. Toplamda 4 bin 513 kadının hayatına dokunuldu.

"2023 yılında da kadınlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Biz kadınlarımızın hayatın her alanında yer almalarını istiyoruz. Bu konuda Belediye olarak üzerimize düşeni yapma gayreti içindeyiz. Kurslar düzenliyoruz. Üstelik tamamen ücretsiz. Kadınlarımız yeter ki üretsin. Son 4 yılda kurslarımızla, etkinliklerimizle kadınlarımızın hayatına dokunduk. 2023 yılında da kadınlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz” dedi.