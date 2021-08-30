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4 bin 100 gram kubar esrara 1 gözaltı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 100 gram kubar esrar maddesi ve 115 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

SAMSUN 30.08.2021, 21:28
4 bin 100 gram kubar esrara 1 gözaltı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 100 gram kubar esrar maddesi ve 115 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Namazlı Mahallesi’nde ikamet eden Y.G. (56) isimli şahsın ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 115 adet kenevir bitkisi ve kesilerek kurutulmaya bırakılmış 4 bin 100 gram kubar esrar maddesi elde edildi.

Şüpheli şahıs Y.G. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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