30 mahalleyi birbirine bağlayan yol yenileniyor

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Çarşamba ilçesinde 30 mahalleyi birbirine bağlayan ‘Durusu Grup Yolu’ yenileniyor. Çift şeritli yapılan yolun birinci etap çalışmaları sürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba-Kızılot arasındaki 10 kilometrelik birinci etap altyapı yatırımına devam ediyor. Tek şeritli yolun genişliğini 8 metreden 21 metreye çıkaracak Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, çift şeritli asfalt yolun 2 kilometrelik bölümünü ise tamamladı. Asfaltlama için iklim şartlarının normale dönmesi beklenirken, diğer kısımdaki genişletme ve dolgu çalışmaları sürüyor.

Bu yıl sonuna kadar birinci etabı bitirmeyi hedefleyen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, ardından da Kızılot-Durusu arası ikinci etap çalışmalarına başlayacak. Çarşamba-Durusu Grup Yolu’ndaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Burası 30 mahallemizden geçerek BOTAŞ doğalgaz ana ölçüm istasyonuna bağlanan yaklaşık 20 kilometrelik bir yol. DSİ ile görüşmeler yaparak birinci etap çalışmalarını başlattık. İlçe merkezimiz ile Kızılot arasındaki 10 kilometrelik kısımda ekiplerimiz kazı dolgu ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Kısa sürede 2 kilometrelik kısmın kazı dolgu çalışmalarını bitirerek çift şeritli hale getirdik. Havaların ısınmasıyla da asfaltını yapacağız. İnşallah yıl sonuna kadar da birinci etabı tamamen bitirip trafiğe açacağız” dedi.

Kızılot- Durusu arasındaki ikinci etap altyapı yatırımlarının daha zor ve uzun süreli olacağını ifade eden Başkan Demir, “Kızılot- Durusu arasındaki güzergahta asıl mesele temel dolgu malzemesidir. Yaklaşık 500 bin ton gibi çok ciddi bir malzemesi gerektiriyor. Bu 20 bin kamyon malzeme demektir. Ekiplerimiz Kestanepınar bölgesinden 45 km mesafedeki Durusu’ya temel dolgu malzemesi getiriyor. 25 ton yük taşıyan 10 kamyonun günde en fazla 5 sefer yapabildiğini düşünürsek, bu da günde 1250 ton demektir. Yani kendi ekiplerimizle sadece dolgu malzemesi ihtiyacını 400 günde tamamlayacağız. Malzeme ihtiyacımızı karşıladıktan sonra ikinci etaba da başlayacağız. Durusu Grup Yolu çalışmasının tamamlanmasıyla vatandaşlarımızı yıllardır süren sıkıntıdan inşallah kurtarmış olacağız” şeklinde konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yolun tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların çift şeritli, güvenli ve konforlu bir yola kavuşacaklarını söyledi.