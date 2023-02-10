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3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Samsun’un Bafra ilçesinde 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.
SAMSUN 10.02.2023, 14:56
Samsun’un Bafra ilçesinde 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.
’Kullanmak için uyuşturucu bulundurmak’ suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 hapis cezası bulunan G.G. (32), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Hacinabi Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.