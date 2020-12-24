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3. Lig: Çarşambaspor: 2 - Erbaaspor : 1
Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında Erbaaspor’u 2-1 mağlup etti.
SAMSUN 24.12.2020, 16:19
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Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında Erbaaspor’u 2-1 mağlup etti.
Stat: Çarşamba Şehir
Hakemler: Mehmet Güngör xx, Mustafa Yüksel xx, Eray Tanık xx
Çarşambaspor: Kadir xxx, Oğuzhan xxx (Tugay dk. 63 xx), Murat xxx (Selahattin dk. 76 xx), Kemal Sabri xxx (Muhammet Can Öztürk dk. 89 ?) , Metehan xxx, Erhan xxx, Abdulkadir xxx, Veysel xxx (Metin dk. 89 ?) , Muhammet Mustafa Doğan xxx, Serhan xxx, Aykut xxx
Erbaaspor; Furkan Yardım xx, Talha xx, Yusuf xx, Emirhan xx (Barış Sinan dk.69 xx) , Furkan Akbulut xx, Rıdvan xx (Furkan Yıldırım dk. 71 xx), Bayduhan xx (Berat dk. 85 ?), Burak Can xx (Eray dk. 85 ?), Ertuğrul xx, Yağız xx, Emre xx
Goller: Emre (dk. 17) Erbaaspor, Erhan (dk. 50), Kemal Sabri (dk. 78) ÇarşambasporSarı kartlar: Oğuzhan, Aykut, Tugay (Çarşambaspor), Rıdvan (Erbaaspor)
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