banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl?
Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl?
Sürücüsüz taksiler yollarda
Sürücüsüz taksiler yollarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım mesajı
Doların yükselişi devam edecek mi? 
Doların yükselişi devam edecek mi? 

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Samsun’un Alaçam ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen programla kutlandı.

SAMSUN 24.11.2020, 13:36
4
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
banner422

Samsun’un Alaçam ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen programla kutlandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeni ile sosyal mesafe kurallarına uyularak Alaçam Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na saat 10.30’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören son buldu.

Programa Belediye Başkanı İlyas Acar, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Fatih Öztürkçe, Milli Eğitim personeli, kamu kurum kuruluş yetkilileri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşları öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
parçalı bulutlu