217 aydır devam eden mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 217’ncisi yapıldı. 2022 yılının ilk mevlidini gerçekleştiren EMŞAV, 18 yılı geride bıraktı.

İlkadım ilçesinde bulunan Polisevi binasında gerçekleştirilen mevlide Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Müftüsü Seyfullah Çakır, EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, emniyet personeli ve şehit yakınları katıldı. Mevlitte Kur’an-ı Kerim okunarak tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi.

Mevlitte konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, "217 aydan beri şehitlerimizi anma programını düzenli olarak yapıyoruz. Geçen ay 18 yıl bitti. Bugün inşallah 19 yıla başlıyoruz. Bugün de şehitlerimiz anmak için toplandık" dedi.

Okutulan mevlidin ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.