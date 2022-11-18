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21 yıl 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Samsun’un Bafra ilçesinde "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 21 yıl 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
SAMSUN 18.11.2022, 20:14
Samsun’un Bafra ilçesinde "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 21 yıl 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 15 gün hapis cezası bulunan H.D.(25) isimli şahıs İshaklı Mahallesi’nde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan H.D. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.