2023 ÇKS başvuruları 31 Aralık’ta sona eriyor

SAMSUN (İHA) – Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, 2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık 2022 tarihinde sona ereceğini hatırlattı.

ÇKS’de değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 23 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Müdür İbrahim Sağlam, çiftçilere geç kalınmaması uyarısında bulundu.

Çiftçilerin 31 Aralık’a kadar bağlı bulundukları il-ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiğini ifade eden İbrahim Sağlam, “ÇKS’de bir dizi değişiklik öngörüp eylül ayı sonunda yürürlüğe giren yönetmelik ve bu paralelde güncellenen ÇKS uygulama talimatı gereğince; çiftçilerimizin, ürün güncellemelerini 31 Aralık 2022 tarihine kadar bağlı bulundukları il-ilçe müdürlüklerine müracaat ederek yapmaları gerekmektedir. Daha önce ÇKS kaydı olan üreticilerimiz 2023 müracaatlarını e-Devlet kapısı üzerinden yine 31 Aralık 2022 tarihine kadar yapabileceklerdir. İlk defa ÇKS’ye müracaat eden üreticilerimizin ise bağlı bulundukları il-ilçe müdürlüklerine bizzat giderek başvuru işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Bu seneye kadar her yıl istenen çiftçi belgesi bu yıl sadece ilk başvurularda istenecektir. Ürün güncelleme formlarında daha önce şart koşulan (Form B) muhtar ve aza imzası da kaldırılmıştır. Çiftçilerimiz ürün değişikliklerini sadece şubat ayı içerisinde yapabilecektir” dedi.

2023 yılının çiftçiler için bereketli geçmesini dileyen Sağlam, “Hep söylediğimiz gibi; bütün çaba ve düzenlemeler, vatandaşlarımızın yükünü bir nebze hafifletmek ve işini kolaylaştırmak içindir. Bu yolda elimizden geleni yapacağımızı yinelerken, şimdiden 2023 yılı üretim sezonunun sağlıklı ve bereketli olmasını temenni ederim” diye konuştu.